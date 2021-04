Elizabeth II sans son mari : après la mort de Philip, elle envisage un déménagement

Hier, trente invités triés sur le volet ont pu dire adieu au duc de d'Édimbourg, le prince Philip. Le corps du monarque repose désormais au sein de la chapelle Saint-George de Windsor. Pour se rapprocher de son défunt époux, la reine Elizabeth II envisagerait de quitter le palais de Buckingham pour emménager à Windsor.

D'après les informations du Daily Express, qui cite une source anonyme du palais, le reine se sentirait "bien mieux" au château de Windsor et pourrait en faire sa demeure principale, du moins pour quelques temps. La reine et le prince Philip avaient pour habitude de passer les week-ends à Windsor, c'est d'ailleurs là où ils avaient passé les différents confinements britanniques.

La reine Elizabeth II, qui fêtera son 95e anniversaire la semaine prochaine, a été très affectée par la mort de son mari. "La meilleure chose à faire est de la laisser vivre où elle se sent le plus à l'aise", a confié la source du Daily Express. La reine assurera son prochain engagement royal le 22 avril prochain - un jour après son anniversaire - date à laquelle prend fin les deux semaines de deuil national.

"Buckingham Palace va continuer de rester sa résidence principale de travail", a assuré cette même source. Ainsi, la reine Elizabeth II devrait rester à Windsor jusqu'à ce son travail ne l'oblige à y retourner. La semaine dernière, on apprenait également qu'elle sera accompagnée d'autres membres de la famille royale lors de ses événements royaux. On pense à son fils, le prince Charles ou encore à son petit-fils et sa belle-fille, William et Kate. Par exemple, elle sera accompagnée de Charles lors de son discours annuel, prévu pour le 11 mai prochain.