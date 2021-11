Elle Fanning plus audacieuse que jamais, face à Nicole Kidman et Kate Hudson aux InStyle Awards

La jolie blonde de 23 ans n'est pas la seule célébrité à avoir "brillé" sur le tapis noir : toutes les convives avaient semble-t-il une folle envie de strass et sequins ! Déjà parée pour les fêtes de fin d'année, Kate Hudson a ébloui les photographes dans sa robe longue dorée Michael Kors, non loin de Lucy Hale et sa mini robe à sequins jaune. Une partie du casting de la populaire série Big Little Lies s'est retrouvée lors de cette cérémonie : Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Zoë Kravitz étaient en effet de la partie, toutes les trois en robes de soirée pailletées !

Miranda Kerr, Tessa Thompson, Cindy Crawford et sa fille Kaia Gerber, January Jones, Christina Hendricks, Melissa McCarthy, Storm Reid, Regina Hall ou encore Phoebe Dynevor (de la série Netflix La Chronique des Bridgerton) ont complété la liste des invités.