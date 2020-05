Ellen DeGeneres "au bout du rouleau" après les révélations sur son attitude !

Froide, méchante, malpolie... Depuis mars dernier, les révélations et témoignages à charge contre Ellen DeGeneres agitent la Toile et les médias. La star américaine du petit écran, qui garde toujours le silence sur les accusations portées contre elle, serait toutefois moralement très affectée.

Une source proche de celle qui anime avec succès The Ellen DeGeneres Show sur NBC - plus d'une trentaine de Daytime Emmy Awards au compteur - depuis 2003 s'est confiée au site Us Weekly. "Ellen est au bout du rouleau. Elle pensait qu'il ne s'agissait que de quelques peaux de bananes jetées par ses détracteurs. Mais l'affaire ne se tasse pas, les révélations ne font que continuer d'arriver par vagues", a ainsi lâché quelqu'un de son entourage. Sur Twitter était même apparu un hashtag avec lequel ceux ayant des anecdotes ou témoignages concernant l'attitude d'Ellen DeGeneres étaient invités à se confier : carton plein avec plus de 2250 témoignages ! Elle a ainsi notamment été accusée d'avoir fait virer une serveuse, car elle n'aimait pas sa manucure...

Ellen DeGeneres, meilleure amie des plus grandes stars du show business comme Jennifer Aniston ou Justin Timberlake, paye un comportement supposément exécrable pointé du doigt par d'anciens collaborateurs de son émission, mais pas seulement. Sur Fox News, le garde du corps Tom Majercak l'a descendue en flèche en relatant la période pendant laquelle il l'avait protégée ainsi que sa mère et sa femme l'actrice Portia de Rossi à l'occasion de la cérémonie des Oscars en 2014. "Ellen m'a à peine jeté un regard, ni dit bonjour et ne m'a jamais remercié de l'avoir protégée ainsi que sa mère et sa femme. L'ambiance était très froide, elle était un peu sournoise et avilissante dans sa manière de traiter les gens qui ne sont pas dans son cercle", a-t-il rapporté.

Plus récemment encore, des employés de son émission se sont confiés à Variety en l'accusant de les avoir laissés "dans l'anxiété", car elle n'aurait pas pris la peine de leur donner la moindre information concernant la reprise de son émission après la crise du coronavirus. Ellen DeGeneres, qui continue de divertir son public via Instagram en se filmant chez elle, s'était d'ailleurs tiré une balle dans le pied au début de la pandémie en comparant son confinement dans sa villa californienne de 27 millions de dollars à de la prison. C'est à la suite de cette remarque que s'était accéléré le déversement de témoignages sur son attitude...