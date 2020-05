Ellen Pompeo méconnaissable : elle partage un joli souvenir d'adolescence

Durant le confinement, chacun s'occupe comme il le peut. En Amérique, puisqu'il est toujours de rigueur de rester à la maison, les citoyens poursuivent les challenges lancés sur les réseaux sociaux pour amuser la foule. C'est probablement pourquoi, sur Instagram, Ellen Pompeo a partagé un souvenir d'adolescence, à la demande d'un grand copain designer – plutôt que de s'habiller d'un simple coussin comme nombreux de ses confrères et consoeurs. "Mon cher Martyn, me voilà... c'est moi à 18 ans, écrit-elle. Je dois admettre qu'à cet âge, j'étais toujours prête à faire des problèmes... Ici, avec mon bon ami Dezi, un dimanche soir, nous étions sur le point d'aller faire tourner la tête des garçons !"

Juste avant de prendre cette photographie, Ellen Pompeo s'était effectivement mise sur son trente-et-un, dans une élégante robe bustier noire. À l'époque, elle ne soupçonnait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle a d'abord travaillé comme barmaid à Miami avant de déménager à New York avec son compagnon de l'époque, le photographe Andrew Rosenthal. Approchée par une directrice de casting, elle a débuté par des publicités, puis elle a rejoint le cast, en 1995, à 25 ans, du court métrage Do You Have the Time. Le rôle de Meredith Grey, celui qui lui colle à la peau grâce à Grey's Anatomy, n'est arrivé que plus tard, après ses passages dans New York, police judiciaire, La Famille Green ou encore Friends...