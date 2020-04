Elodie Gossuin au naturel et mal lookée : photo vengeance de son mari

Élodie Gossuin est confinée chez elle, en Picardie, avec son mari Bertrand Lacherie et leurs enfants, les jumeaux Jules et Rose (12 ans) et Joséphine et Léonard (6 ans). Avec tout ce beau monde à la maison, l'ancienne Miss n'a pas vraiment le temps de se reposer. Entre son rôle de maîtresse improvisée et ses activités d'animatrice radio le matin sur RFM, la jolie blonde doit aussi s'occuper de sa maison.

D'ailleurs, mercredi 22 avril 2020, sa journée était en partie consacrée à un grand ménage de printemps. Évidemment, Élodie Gossuin n'a pas sorti la robe à paillettes et les talons hauts pour se munir de son aspirateur, bien au contraire. Sur Instagram, elle a posté une photo de son nouveau look spécial confinement, à savoir un pull et un jogging. Une photo prise malicieusement par son époux. "Sexy Glamour & Pyjama de Jour. Miss un jour, Miss toujours. Vengeance signée @bertrandlacherie. Rien de tel que son bon vieux jogging, ses claquettes chaussettes et ses cheveux gras", écrit-elle en légende de sa publication.

Les internautes charmés par son naturel

Les internautes se sont régalés devant le naturel de leur reine de beauté préférée. "Même à ton désavantage t'es belle. C'est énervant", "N'importe quelle tenue fera toujours de vous un magnifique rubis", "Incroyable. Même comme cela vous restez magnifique", "J'adore ton look Élodie pour faire le ménage", peut-on lire.

Tout semble donc se passer pour le mieux pour Élodie Gossuin et les siens. D'autant plus qu'elle reconnaît avoir une situation privilégiée. "Dans ce contexte, on mesure mieux ce qui est indispensable. On prend le temps de faire des choses qu'on ne faisait plus, des choses où on disait habituellement aux enfants 'J'ai pas le temps'. Le rythme est forcément différent", confiait-elle au Parisien.