Elodie Gossuin divine au soleil : sa séance de bronzage gâchée par ses enfants

La vie est décidément douce pour Elodie Gossuin. Lorsqu'elle ne s'acharne pas à travailler sur divers projets (animation télé et radio), l'ancienne reine de beauté profite à fond de sa famille. A la tête d'une véritable tribu composée de quatre enfants, Jules et Rose (11 ans) et Léonard et Joséphine (5 ans), la femme de Bertrand Lacherie, est la plus épanouie lorsqu'elle se trouve à leurs côtés. C'est pourquoi les vacances représentent un moment de pur bonheur. La grande famille a mis le cap sur Saint-Martin pour plusieurs jours. Au programme : découverte et surtout farniente.

Sur ce dernier point, Elodie Gossuin n'a pas été déçue puisque la petite île des Caraïbes leur offre un temps plus que clément. En témoigne le bronzage impeccable de la jolie blonde de 39 ans dévoilé à travers une photo postée sur Instagram ce mardi 25 février 2020. Allongée au bord de la piscine de son hôtel, Elodie Gossuin affiche fièrement son corps de rêve dans un maillot de bain une pièce très échancré. On constate ainsi que la Miss n'a rien perdu de sa superbe même après avoir donné naissance à quatre enfants. Entre son ventre plat, ses jambes longilignes et ses cuisses musclées, les internautes ne savaient plus où donner de la tête. "Woua superbe", "Ton corps est un rêve", "La nature est bien faite", "Mais quelle jolie sirène", "Une vraie déesse", peut-on lire en commentaires.

Si le cliché peut sembler irréel, Elodie Gossuin finit tout de même par faire redescendre tout le monde sur terre en partageant une deuxième photo bien différente. Sur cette dernière, elle se fait interrompre en pleine séance de bronzage par ses deux filles, visiblement décidées à l'attirer dans l'eau avec elles. Une image ultra naturelle qui séduit encore plus sa communauté !