Elodie Gossuin sublime au soleil, son mari Bertrand subjugué par sa beauté

Une bombe ! À 38 ans et maman de 4 enfants, Elodie Gossuin est toujours aussi sublime. Le 3 janvier 2020, Miss France 2001 a partagé des photos de son séjour au Cap Vert. Partie en vacances avec ses deux paires de jumeaux (Jules et Rose, 13 ans et Joséphine et Léonard, 6 ans) et son mari Bertrand Lacherie, la belle blonde savoure de tendres instants en famille. L'animatrice de 6Ter et RFM apparaît tout simplement éblouissante sur la plage de l'archipel Africain. En légende, elle écrit :"Maître-nageuzzz". Un cliché qui a séduit ses fans tous conquis devant la plastique irréprochable de l'ancienne reine de beauté. "Et genre tu as eu 2 paires de jumeaux ?", "On s'arrête 30 secondes sur cette bombasse atomique ??", "Ces jambes interminables...Vous êtes magnifique Elodie!!!", "4 enfants et un corps si parfait tu es magnifique".