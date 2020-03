Elsa Esnoult : Comment elle aide ses fans à "supporter cette période difficile"

Le 23 août 2019, Elsa Esnoult était heureuse de dévoiler le quatrième album de sa carrière, sobrement intitulé 4. Un nouvel opus qui lui a permit d'entamer une tournée à travers toute la France le 11 janvier dernier. Mais voilà, à l'image de nombreux autres artistes, la chanteuse de 31 ans a été contrainte de remettre à plus tard ses concerts en raison de l'épidémie de coronavirus. Si cette annonce a évidemment fait des déçus, les fans d'Elsa Esnoult peuvent toutefois se consoler en écoutant ses chansons sur les multiples plateformes musicales à disposition.

Et à en croire le producteur Jean-Luc Azoulay, à l'origine d'emblématiques sitcoms telles que Hélène et les garçons ou Les Mystères de l'amour, la jolie brune n'a jamais été aussi populaire. L'un de ses morceaux en particulier fait un véritable carton auprès de ses admirateurs. Il s'agit de Et dans la nuit j'ai prié. Ce succès, Jean-Luc Azoulay l'a constaté avant de fièrement en faire part sur Twitter mardi 17 mars 2020. "Très touchant. De nombreux internautes nous écrivent que la chanson d'Elsa Esnoult Et dans la nuit j'ai prié les aide à supporter cette période difficile", a-t-il inscrit.

Les plus dévoués envers l'ex-partenaire de danse d'Anthony Colette ne se sont pas fait prier pour confirmer la chose, ayant vraisemblablement trouvé leur hymne à travers cette situation incertaine. "Oui, c'est vrai que c'est une belle chanson", "Merci à Elsa", "Merci à vous et à toutes les personnes qui sont derrière ! Orchestre, danseurs, etc ! MERCI !", lit-on en commentaires. Des mots doux qui doivent certainement réchauffer le coeur d'Elsa Esnoult.