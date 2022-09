Elsa Lunghini : Torse nu, tatoué et musclé, son fils Luigi est une bombe !

Pour être sûre de ne plus assister à la moindre bagarre, et pour plein d'autres raisons, Elsa Lunghini n'a pas fui que les rings. Elle a surtout quitté la grande ville. Aujourd'hui, l'héroïne de la série Ici tout commence - elle incarne Clotilde Armand depuis 2020 - mène une existence divisée entre les tournages dans le sud de la France et sa maison, située en Dordogne. C'est là-bas, en tout cas, qu'elle profitait de vacances bien méritées la semaine dernière. "Je reprends dans pas très longtemps, annonçait-elle. Mais pour l'instant je profite, je nage, je mange. Oui, je mange bien, je profite bien. Et je prends le temps, je suis au calme, ça me fait un bien fou. Je pense que la rentrée va être difficile tellement je suis bien." Un coup de fil de Luigi suffira, peut-être, à lui remettre un petit coup de boost...