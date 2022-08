Emilie Fiorelli malade depuis ses 17 ans et opérée : "Les douleurs se sont intensifiées"

C'est en 2015 qu'Emilie Fiorelli (32 ans) a été révélée au grand public dans Secret Story. Elle avait notamment partagé l'aventure avec son jumeau Loïc, avec Rémi Notta (avec lequel elle a été en couple) ou encore Ali et Alia. Depuis, c'est sur Instagram qu'elle partage son aventure. Et le 9 août 2022, elle s'est livrée sur une maladie dont elle est atteinte et qui lui rend parfois la vie dure.

A l'instar de Julia Paredes, Laetitia Milot ou encore Enora Malagré, l'ancienne compagne de M'Baye Niang est atteinte d'endométriose. Une maladie gynécologique qui peut avoir des conséquences sur la fertilité. De temps à autre, Emilie Fiorelli se confie sur le sujet. Lors de sa session de questions/réponses hier, un internaute a donc voulu en savoir plus. Il lui a en effet demandé si cela avait eu des conséquences sur la fertilité de la maman de Louna (4 ans) et Farrell (2 ans). "Mon gynécologue m'a diagnostiqué cette maladie quand j'avais 17 ans. J'ai été opérée pour soulager les douleurs. Par chance, cela n'a pas impacté ma fertilité. Par contre, depuis que je suis maman, j'en souffre beaucoup plus", a tout d'abord écrit la Marseillaise.

Emilie Fiorelli a ensuite précisé que "les douleurs se sont intensifiées" depuis qu'elle a donné la vie. Une chose qu'elle n'aurait jamais pensé. "Et je ne suis pas bien du tout quand j'attends mes règles. J'ai mal, j'ai des bouffées de chaleur et en plus, je suis archi vénère sans aucune raison. Quand je suis indisposée, j'ai mal. Et le pire, c'est les douleurs que j'aies dans les jambes chaque fois que je suis indisposée. (...) Bref, ça me gonfle de plus en plus", a-t-elle conclu. Comme toutes les femmes qui en sont atteintes, elle devra malheureusement vivre avec cette maladie car, à ce jour, aucun traitement définitif n'a été trouvé.

Il y a un an déjà, Emilie Fiorelli se confiait sur ce douloureux sujet. "Je suis dans une période où j'ai de fortes crises d'endométriose. Je suis peu présente parce que j'ai énormément mal. Je n'ai pas du tout la forme. Mais d'ici quelques jours ça ira", avait-elle expliqué.