Émilie Nef Naf les fesses à l'air : elle partage une photo furieusement sexy, attention les yeux !

"Que ça fait du bien de voir une VRAIE femme !!! Bravo vous êtes magnifique", "Incroyable la vue", "Tu es magnifique Émilie", "Joli corps Émilie et tu es très sexy", "Elle a des courbes divines, généreuses et incroyables", "Torride", "Un avion de chasse", "Vous êtes une vraie déesse" peut-on lire en commentaires de la part d'internautes séduits par ce cliché.

En effet, la créatrice de la marque minceur Le secret est parfaitement bien dans sa peau et le prouve en n'hésitant pas à partager des images très sensuelles de sa silhouette. Maman de Maëlla et Menzo (9 et 7 ans), la jolie brune a parfois pris du poids dans le passé et avait entamé plusieurs régimes pour perdre ses kilos de grossesse. Après la naissance de ses deux enfants, elle avait d'ailleurs révélé avoir perdu près de 16 kilos sur Instagram. "Le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais de se sentir bien dans son corps, pour soi-même ! Chacun(e) sa propre vision de la vie, mais au moment où tu te sens complexée, prends une décision ! Change les choses !" avait-elle expliqué.

Ex-compagne du footballeur Jérémy Ménez (père de ses deux enfants), la candidate de l'émission Mamans & Célèbres avait entamé récemment une idylle avec l'ancien candidat de la Star Academy (saison 4 en 2004) Sofiane Tadjine. Une histoire déjà terminée comme elle l'a confié lors d'une interview avec Jordan de Luxe en juin 2022. "Cela fonctionnait très bien, mais il y a des choses dans la vie qui font que parfois, on doit prendre des décisions, et la meilleure décision c'est de ne pas être ensemble", a-t-elle confié. Avec un corps pareil, nul doute que la belle brune ne devrait pas rester célibataire très longtemps...