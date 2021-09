Emilie Nef Naf, Stéphanie Clerbois et Jesta Hillmann : leurs enfants s'éclatent à la piscine

L'émission Maman & Célèbres (TFX) connaît un franc succès et entre les stars de l'émission est née une véritable amitié. Le 1er juillet 2021, Emilie Nef Naf, Jesta Hillmann et Stéphanie Clerbois se sont retrouvées pour s'amuser avec un de leurs enfants. Un moment sympathique passé à la piscine.

Le rendez-vous était pris à Biot (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour les trois femmes. Emilie Nef Naf, gagnante de Secret Story (2009), avait fait le déplacement avec son fils Menzo (6 ans) - sa fille aînée Maëlla (8 ans), née également de son union avec son ex Jérémy Ménez était absente - et avait opté pour un joli maillot de bain blanc. Elle s'est éclatée avec des pistolets à eau et comme on peut le voir, elle est très complice avec son cadet qui a également pris un malin plaisir à jouer les snipers.

Même bonne humeur du côté de Jesta Hillmann, participante à Koh-Lanta en 2016. Elle était avec son aîné Juliann (2 ans) à qui elle a fait de nombreux câlins. Son bébé Adriann, né en février, est resté à la maison avec son papa Benoît. Quant à Stéphanie Clerbois (Secret Story en 2004) elle était là avec sa fille Charlize née en décembre 2020. La petite fille était adorable dans un ensemble rouge et a même eu le luxe de prendre son biberon au bord de la piscine. Malheureusement, Lyam (6 ans), le fils de la belle blonde, n'était pas présent.

Les trois mères de famille ont donc passé un moment privilégié avec un de leurs enfants. Un moment immortalisé pour l'émission et qui sera diffusé le 13 septembre 2021 sur TFX. Dans cette nouvelle saison, une nouvelle maman fera son apparition. Il s'agit d'Alizée Langlais, Pékin Express en 2018 puis en 2020, devenue maman de Thi-Waï en octobre 2020 et actuellement enceinte de son deuxième enfant.