Emma Roberts et Garrett Hedlund ont rompu : l'acteur arrêté pour ivresse sur la voie publique !

C'est une situation compliquée que traverse en ce moment l'acteur Garrett Hedlund ! Vu dans les films Troie ou Tron : L'Héritage, l'américain de 37 ans a été arrêté par la police 24 janvier 2022 pour ivresse sur la voie publique dans le Tennessee. Après avoir essayé de descendre d'une voiture en marche, il aurait essayé de frapper un de ses voisins qui a fini par appeler la police.

Celui-ci aurait d'abord contacté les autorités vers 22h30 car Garrett Hedlund frappait à la porte de derrière de l'immeuble, visiblement très alcoolisé. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, il aurait refusé de les écouter et se serait montré confus et violent. Il a donc été emmené au poste et risque une amende de 2100 dollars. Son voisin, en revanche, a refusé de porter plainte. Il a ensuite été libéré et est attendu devant la justice en mars prochain.

Ce n'est pas la première fois que Garrett Hedlund a des soucis avec l'alcool et la justice : en 2020, il s'endort au volant et percute une voiture dans laquelle se trouvaient une femme et ses enfants. Heureusement, les dégâts sont minimes mais lorsque la police arrive, son taux d'alcoolémie est quatre fois supérieur à la moyenne ! Il a ensuite été condamné à trois ans de probation.

Aujourd'hui, le jeune acteur semble traverser une nouvelle passe compliquée : il se serait récemment séparé de sa compagne, l'actrice Emma Roberts. Si aucun d'entre eux n'a confirmé officiellement l'information, plusieurs de leurs proches se sont confiés à des magazines américains dont le site TMZ, pour expliquer qu'ils essaieraient d'être de bons parents malgré leur rupture.

Les deux acteurs s'étaient rencontrés en 2019, juste après la séparation d'Emma Roberts et Evan Peters et s'étaient rapidement mis en couple. Au début de l'année 2020, soit à peine un an après leur rencontre, la nièce de Julia Roberts avait annoncé sa grossesse. Leur fils Rhodes Robert est né le 27 décembre 2020 alors que l'actrice avait expliqué souffrir d'endométriose depuis son adolescence.

Si la vie privée de Garrett Hedlund n'est pas au beau fixe, sa carrière est quant à elle sur une bonne pente : il a participé à deux séries en 2021 (Modern Love sur Prime Video ainsi que Reservation Dogs sur Hulu) et est apparu dans un film sur la vie de Billie Holiday.