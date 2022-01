Emma Smet voulait changer de nom : son subterfuge pour brouiller les pistes

"Tel père, tel fils", dit le dicton, également convertible au féminin ! Emma Smet en est l'illustration parfaite. Comme sa mère Estelle Lefébure, la jeune actrice fait ses premiers pas au théâtre, au côté d'un autre "fils de". Sam Lellouche (fils de Philippe Lellouche et neveu de Gilles Lellouche) et elle ont tous les deux souffert du poids de leurs noms de famille. Emma a même songé à changer le sien.

C'est dans la pièce Le jeu de la vérité qu'Emma et Sam se donnent la réplique. Elle raconte les retrouvailles entre trois copains d'école, Éric, Antoine et Tom, avec Margaux, la "bombe du lycée" jouée par Emma. Pour obtenir ce rôle, l'actrice de la série Demain nous appartient a tenu à passer un casting. "Pour me prouver que je pouvais le faire, que j'étais éligible au rôle, explique-t-elle au Parisien. J'ai toujours cette impression que si on me prend c'est pour mon nom ou je ne sais quoi... Là ce n'était pas le cas, mais j'aime bien savoir qu'on me choisit pour ce que je vaux et pas pour ce que je suis."

Sur Facebook, je ne m'appelle pas Smet mais...

Comme Sam Lellouche et certainement tous les enfants de célébrités, Emma Smet est constamment soupçonnée de bénéficier d'un traitement de faveur ou d'un piston. La jolie blonde révèle avoir pensé à changer de nom.

"Sur Facebook je ne m'appelle pas Smet mais Tems. Je voulais me démarquer de ce nom pour qu'on ne me le rappelle pas tout le temps, confie-t-elle, toujours au Parisien. Mais finalement ça forge une carapace et ça m'a servi, on me regarde, on vient me voir et on me juge par rapport à mon nom, ça met la pression mais me donne encore plus envie de montrer que je ne suis pas là pour rien. Cette pression, j'ai appris à faire avec."