Emma Watson en couple : son histoire d'amour avec un bel inconnu se confirme

C'est confirmé ! Emma Watson est bel et bien en couple avec le mystérieux inconnu qui déambule à ses côtés depuis quelques semaines. Photographiés en octobre dans les rues de Londres en plein baiser, les amoureux ont retenté l'expérience. Le 20 décembre 2019, la capitale de l'Angleterre a à nouveau été le théâtre de leurs tendres échanges. Emmitouflés plus que de raison, les deux tourtereaux ont été immortalisé main dans la main près du restaurant The Ivy, dans le quartier de Convent Garden.

Il faut espérer que Monsieur ne soit pas jaloux. Les fêtes de Noël, Emma Watson les a passé avec quelques anciens camarades des films Harry Potter triés sur le volet. Auprès d'elle pour savourer la bûche : Matthew Lewis – Neville Londubat, devenu entre temps un beau gosse puissance mille –, Bonnie Wright – Ginny Weasley –, Evanna Lynch – Luna Lovegood – et Tom Felton. Or, il y a peu, Rupert Grint expliquait que pendant les tournages, Hermione et Drago Malefoy avait bien failli échanger un peu plus qu'un coup de poing dans la figure dans le troisième opus de la saga. "Il y a toujours eu quelque chose entre eux, racontait-il à Entertainment Tonight. Il y avait une sorte d'étincelle."

A propos de sa vie sentimentale, Emma Watson précisait qu'elle n'avait jamais été aussi épanouie que depuis qu'elle se considérait être "en couple avec elle-même". "Je fais partie de la même catégorie, avait alors réagi Tom Felton. Pour être honnête avec vous, je suis épanoui célibataire. Je pense que, de nos jours, ce n'est plus une nécessité d'être en couple juste pour être en couple." Il semblerait pourtant qu'une nouvelle pierre se soit ajoutée à l'édifice. La comédienne de 29 ans commencera donc l'année sous les meilleurs auspices. Le 1er janvier 2020, elle sera à l'affiche du film Les Filles du Docteur March, de Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan, Meryl Streep et Thimotée Chalamet. Que demander de plus ?