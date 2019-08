Emma Watson : La star surprise avec un mystérieux inconnu...

Cet été, toutes les stars ne se sont pas envolées pour les côtes méditerranéennes ! Emma Watson est restée à Los Angeles. Elle y a été aperçue mardi 13 août 2019, profitant d'une après-midi ensoleillée avec un ami.

En cette mi-août, Emma Watson a été surprise à Santa Monica. L'actrice britannique de 29 ans et ex-héroïne de la saga Harry Potter (dont elle a récemment revu l'auteur, J.K. Rowling) quittait le restaurant Superba Cafe, accompagné d'un ami. Détendue et souriante, Emma Watson avait troqué ses looks soigneusement composés de ses dernières conférences pour un t-shirt jaune, un pantacourt et des sandales.

Les internautes enquêtent sur l'identité de l'ami d'Emma Watson. Certains, fascinés par la vie amoureuse des stars, se sont demandés s'il s'agissait de son nouveau compagnon. Aux dernières nouvelles, la jeune femme était soupçonnée d'être en couple avec Cole Cook, le petit frère de la chanteuse Alicia Keys.

Côté cinéma, Emma Watson sera bientôt à l'affiche du film des Quatre filles du Docteur March, en salles le 25 décembre 2019. Elle y donne la réplique avec sa maman fictive, Meryl Streep et le charmant Timothee Chalamet.