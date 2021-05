Emma Watson : Sortie discrète en pyjama avec Leo Robinton, son présumé fiancé

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Ceux d'Emma Watson tentent de suivre l'évolution de sa relation avec Leo Robinton. Les présumés fiancés étaient de sortie le week-end dernier.

C'est à Los Angeles que l'actrice de 31 ans et son amoureux ont été aperçus. Samedi 15 mai 2021, le couple s'est rendu dans une pharmacie. Leo Robinton tenait un flacon de cachets d'aspirine, ainsi que des chiffons Shamwow. Emma Watson, elle, n'avait que son téléphone à la main. L'ex-héroïne de la saga Harry Potter portait un pull beige, un pantalon de pyjama à carreaux et des babouches noires.

Emma Watson n'avait aucun bijou, et donc pas de bague. En février dernier, la publication de photos d'elle arborant un anneau à l'annulaire gauche déclenchait des rumeurs de fiançailles. L'intéressée, discrète sur sa vie sentimentale, n'a évidemment fait aucun commentaire.

Emma et Leo sont en couple depuis le printemps 2020. Les amoureux "ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garder cette relation privée, avait expliqué une source au DailyMail. Après avoir été photographiés en train de s'embrasser en octobre, Leo a quitté tous les réseaux sociaux pour essayer de protéger leur romance."

En novembre 2019, Emma Watson se présentait encore comme une célibataire épanouie dans une interview accordée au magazine Vogue. "Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment heureuse maintenant. J'appelle ça être son propre partenaire, expliquait-elle, avant d'évoquer le cap symbolique de la trentaine. Je me disais que ce n'était rien. Puis quand j'ai eu 29 ans, je me suis dit 'Oh mon Dieu, je me sens si stressée' (...). Si tu n'as pas bâti un foyer, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de bébé et que tu fêtes tes 30 ans, et si tu n'es pas suffisamment stable dans ta carrière, que tu continues à essayer de t'en sortir... ça provoque énormément d'anxiété."

À défaut d'avoir fondé une famille, l'apprentie sorcière Hermione de l'école Poudlard a au moins trouvé l'amour ! En ce qui concerne le cinéma, Emma a officiellement mis sa carrière entre parenthèses.