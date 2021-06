Emmanuel Lechypre : Nouveau gros dérapage du chroniqueur de BFMTV et RMC !

Emmanuel Lechypre est de nouveau dans le collimateur ! Celui qui occupe les fonctions d'éditorialiste sur les plateaux de BFMTV et RMC a dérapé à l'antenne, le 29 juin, lors d'un débat sur les vaccins. Ce dernier, pro vaccination, s'en est pris aux réfractaires alors que la campagne vaccinale a pris un coup de frein ces dernières semaines.

Le chroniqueur de 55 ans a craqué en direct dans RMC Story, en évoquant la situation sanitaire. "Il y a encore eu des morts récemment, notamment du variant Delta, et ils étaient tous pas vaccinés. A un moment, la connerie ça suffit ! Convaincre, on voit bien que ça sert à rien... Tous les gens qui défilent sur notre antenne, ils ne veulent pas se faire vacciner et ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui auront un peu plus de biscuit que juste 'on sait pas dans quinze ans ce que ça va donner'", a-t-il d'abord déclaré.

Puis, visiblement très remonté par les anti-vaccins qui avancent parfois certains arguments lunaires à la limite du complotisme, Emmanuel Lechypre a fini par déraper. "Moi je les attends ! On vous vaccinera de force ! Je vous ferai emmener par deux policiers au centre de vaccination, parfaitement ! Je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents ! Et avec les menottes si il faut ! Ça m'énerve", a-t-il ajouté. Des propos clivants qui apportent de l'eau au moulin des anti vaccins purs et durs et qui remettent en cause le libre arbitre de chacun. Très vite, le nom du chroniqueur s'est retrouvé en tendance des sujets discutés sur Twitter et une pétition numérique a même été lancée pour exiger son retrait de l'antenne.