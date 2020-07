Emmanuel Macron et Mbappé complices au Stade de France, avant la chute

À cause du coronavirus et du confinement, les amoureux de foot se sont ennuyés ! Ils retrouvent aujourd'hui le sourire grâce à la reprise de la compétition et les matchs ouverts au public. Emmanuel Macron a mesuré cette ferveur en assistant à la finale de la Coupe de France, un événement marqué par la blessure du prodige Kylian Mbappé, avec qui le président de la République s'était entretenu quelques minutes avant le coup d'envoi.

Samedi 24 juillet 2020, 21h10 : les passionnés de ballon rond s'étaient donné rendez-vous devant leurs télés, ou, pour une poignée de chanceux, dans les tribunes du Stade de France ! Le stade a accueilli la finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain, champion de France 2019-2020, à l'AS Saint-Étienne. Emmanuel Macron comptait parmi les spectateurs du match. Venu sans son épouse, la première dame Brigitte Macron, il est même descendu sur la pelouse avant le coup d'envoi, pour saluer et souhaiter une bonne finale aux joueurs.

Emmanuel Macron à Mbappé : "Bonjour à tes parents"

Le président de la République s'est un peu plus longuement entretenu avec le n°7 du PSG, Kylian Mbappé, qu'il avait déjà reçu à l'Élysée après la victoire des Bleus en Coupe du monde en juillet 2018. Les deux hommes s'étaient également croisés l'été dernier au Parc OL à Lyon, pour la finale du Mondial féminin entre les États-Unis et les Pays-Bas.

Emmanuel Macron lui a notamment glissé un "Bonjour à tes parents", avant de rejoindre son siège en tribune présidentielle. Les deux hommes ont à nouveau échangé quelques mots lors de la remise de la coupe aux vainqueurs. Mbappé était alors en béquilles.

Effectivement, Kylian est sorti un peu avant la demi-heure de jeu après un tacle dangereux du capitaine des Verts, Loïc Perrin, exclu par l'arbitre de la finale. L'attaquant français de 21 souffre d'une "entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe", une blessure qui pourrait l'écarter des prochains gros rendez-vous de son équipe, à savoir la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon (ce vendredi 31 juillet, également au Stade de France) et surtout le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, le 12 août prochain.

Malgré l'incident, Mbappé conserve le sourire et a célébré sa victoire. Un trophée de plus à son déjà impressionnant palmarès !