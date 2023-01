Emmanuel Moire plus que jamais prêt à fonder une famille : "Je suis très confiant !"

A l'automne 2021, Emmanuel Moire a eu le grand plaisir de rejoindre le casting de Demain nous appartient. L'ancienne star de la comédie musicale Le Roi Soleil a été choisie pour interpréter François, un professeur de français. Son personnage est actuellement au coeur de la nouvelle intrigue principale du show, à laquelle va se joindre une nouvelle recrue incarnée par Christian Vadim (le fils de Catherine Deneuve).

Le comédien est particulièrement fier de défendre Demain nous appartient, qui selon lui aborde "des sujets sociétaux et représentent tous ceux qui composent notre société", comme il le confie dans le nouveau numéro de TV Grandes Chaînes paru le 30 janvier. Et d'ajouter : "On parle d'homosexualité, de grossophobie, de harcèlement... Des sujets qu'à mon époque on ne pouvait pas aborder dans une série populaire".

Autant de thèmes variés et importants qui lui font dire qu'il aurait aimé grandir avec un tel model sous les yeux, estimant même que cela l'aurait "aidé" à faire son coming-out. "J'aurais aimé à l'époque une représentation plus forte dans les médias des différences religieuses, sexuelles ou des différentes couleurs de peau", explique-t-il, ne sentant toutefois pas avoir été des plus à plaindre. "J'ai quand même le sentiment d'avoir eu une ouverture d'esprit autour de moi, à travers des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé à m'accepter, à être moi-même et à devenir qui je suis aujourd'hui".

Plus je vieillis...

Et aujourd'hui, Emmanuel Moire sait d'ailleurs pertinemment ce qu'il veut : fonder une famille. En jouant le rôle d'un papa dans Demain nous appartient, cela lui est apparu encore plus comme une évidence. "Je vois bien comment je me comporte avec les ados sur le plateau, j'ai envie de leur transmettre des choses. Ca me plairait d'être papa donc avec Alain Le Bars (son fils Adam dans la série, ndlr), je fais simplement comme si je l'étais vraiment ! Je pense aussi à mon père, à sa façon d'être avec moi, et je me nourris de ça. Plus je vieillis, plus je pense à la trace que je vais laisser. Aujourd'hui, j'ai plus envie de consacrer ma vie aux autres qu'à moi-même. Donc oui, ça me conforte dans l'envie de fonder une famille. Et je suis très confiant !"