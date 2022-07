Emmanuel Moire : Six mois après le drame, il présente son nouvel ami... à poils !

Surtout que la précédente aventure canine d'Emmanuel Moire s'était soldée par un drame qui l'avait laissé effondré : son chiot, Soan, était brutalement décédé d'une intoxication après avoir mangé du chocolat chez des amis à qui il l'avait laissé pour travailler. Très triste, il avait publié un joli hommage sur son compte Instagram mais avait été critiqué par des haters sans coeur. Aujourd'hui, il semble avoir remonté la pente et particulièrement depuis l'arrivée de son petit Thao, il y a un mois.

Et cette fois, on peut supposer que le petit chien ne le quittera pas d'une semelle même au travail ! Un travail qui a d'ailleurs quelque peu changé depuis un an : décidant de mettre sa carrière musicale en pause, le quarantenaire s'est lancé sur les plateaux de tournage. Un choix payant : le personnage de François qu'il interprète dans la série Demain Nous Appartient fait partie des préférés du public et n'a pas quitté l'écran de l'année.