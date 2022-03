Emmanuelle Béart émue : l'actrice de retour en Grèce, 16 ans après, pour un grand événement

On l'avait quittée le 20 mars à Lille, lors du Festival International Série Mania, on la retrouve à Athènes pour le Festival du film francophone de Grèce. Le 29 mars 2022, Emmanuelle Béart a fait une sortie remarquée dans la capitale grecque pour le lancement de la 22e édition, qui se tiendra jusqu'au 6 avril prochain. L'actrice française était à l'honneur puisqu'elle en est la présidente !

Arrivée à Athènes quelques heures avant le lancement du festival mardi soir, la star s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques vidéos de sa suite avec vue sur le Parthénon. "Si émue d'être là. La dernière fois était il y a 16 ans avec ma grand-mère grecque...", a notamment confié Emmanuelle Béart en Story, depuis sa suite du St George Lycabettus Hotel. L'actrice de 58 ans a ensuite enfilé sa tenue de soirée pour rejoindre l'Institut Français de Grèce. Comme pour beaucoup de ses sorties, Emmanuelle Béart était habillée en Elie Saab : avec un ensemble top et pantalon noir et blanc faisant ressortir son carré blond.

La comédienne césarisée en 1987 pour Manon des sources semble avoir laissé en France son mari Frédéric Chaudier, un réalisateur et scénariste qu'elle a épousé il y a maintenant trois ans, ainsi que son plus jeune fils Surafel (13 ans), né de son mariage passé avec Michaël Cohen. Rappelons qu'Emmanuelle Béart a deux autres enfants : Nelly (29 ans), la fille qu'elle partage avec Daniel Auteuil et son fils Yohann (25 ans), né de ses amours avec le compositeur David Moreau (demi-frère de Patrick Bruel).

Pour cette 22e édition du Festival du film francophone de Grèce, pas moins de quarante films sont en compétition dans huit sélections différentes. Nous retrouvons plusieurs longs-métrages déjà plébiscités en France, tels que Boîte noire (avec Pierre Niney), Antoinette dans les Cévennes (sorti en 2020, qui a valu le César de la Meilleure actrice à Laure Calamy), Ouistreham (avec Juliette Binoche, sorti en janvier dernier), mais aussi La Fracture, L'Ennemi, Amants... Rendez-vous le 6 avril prochain pour connaître les grands gagnants !