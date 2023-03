Emmanuelle Béart séparée du frère d'un chanteur très connu, elle a eu un enfant avec lui

Parmi ses amoureux on trouve l'acteur Daniel Auteuil, le producteur Vincent Meyer, l'acteur Michaël Cohen mais aussi le demi-frère d'un chanteur très célèbre. En couple dans les années 1990 avec le compositeur de musique David Moreau, elle a eu un fils prénommé Yohann (né en 1996) avec celui-ci. Si son nom ne vous dit rien, il fait pourtant partie de la famille de Patrick Bruel. Ainsi, l'interprète du titre Casser la voix a été le beau-frère de l'actrice durant plusieurs années avant leur rupture survenue peu de temps après la naissance de leur fils Yohann. Interviewée à l'époque par Paris Match, l'actrice du film Manon des sources avait fait de rares confidences sur sa vie privée indiquant avec humour : "Chez moi, l'amour dure cinq ans !".

Il y a de la tendresse

Depuis leur séparation, les ex sont restés en bons termes. Preuve en est, Emmanuelle Béart l'a sollicité en 2016 pour préparer l'album de reprise des chansons de son père, Guy Béart, décédé en septembre 2015. Suite à cette relation amoureuse, l'actrice du film Huit Femmes a trouvé un véritable ami en la personne de Patrick Bruel. Elle révélait d'ailleurs ce lien très singulier qui l'unit au chanteur dans le documentaire Itinéraire d'un surdoué diffusé en décembre 2020. "Je me suis attachée à lui, je me sens attachée à lui (...) Je me sens attachée parce qu'on a des liens familiaux. Je pense qu'il a la même chose. Il y a de la tendresse. Il y a une grande, grande tendresse l'un pour l'autre, je crois", avait-elle confié avec beaucoup de bienveillance.

Des sentiments partagés puisque l'interprète du titre Qui a le droit a souhaité travailler avec Emmanuelle Béart sur son album Entre deux sorti en 2002. Elle a même posé sa voix sur le titre Où sont tous mes amants ?. Une expérience inoubliable pour la comédienne qui a soufflé ses 59 ans le 14 août dernier.

Pour rappel, Emmanuel Béart est maman de trois enfants. Elle est devenue mère pour la première fois avec Daniel Auteuil d'une petite fille prénommée Nelly née en avril 1992. Par la suite, elle a eu Yohann avec David Moreau puis a adopté Surifel, né en 2009, avec son ex-mari Michael Cohen. Elle est désormais mariée à Frédéric Chaudier depuis 2018.