Emmanuelle Seigner : Rare sortie complice avec sa très discrète cadette Marie-Amélie, les deux soeurs radieuses

La Fashion Week, c'est aussi un moyen de se retrouver en famille ! Ce mardi, Emmanuelle Seigner et sa petite soeur Marie-Amélie s'étaient donné rendez-vous en effet dans la capitale pour profiter ensemble d'un superbe défilé, le show Alexandre Vauthier. Souriantes, les deux soeurs ont posé ensemble devant les objectifs avant d'aller saluer les mannequins et les organisateurs en backstage.

Vêtu d'un jean gris, de bottes marron et d'une veste de costume à rayure, l'aînée de la famille était plus expansive que jamais et a multiplié les fous rires aux côtés de sa soeur, bien plus discrète dans les médias et qui avait choisi quant à elle un manteau bleu marine et des bottes roses. Ne manquait plus, entre elles, que Mathilde Seigner (qui a deux ans de moins qu'Emmanuelle mais sept ans de plus que Marie-Amélie), pour que le clan soit réuni !

Nul doute que ses soeurs ont dû penser à elle pendant le défilé... mais elles devaient également être particulièrement contentes de se retrouver, elles qui sont en général très proches. Il faut dire que la famille Seigner partage un véritable amour de l'art : si les deux aînées sont des actrices connues et reconnues, la cadette s'est quant à elle tournée vers la musique très jeune et a sorti plusieurs albums. Aujourd'hui, elle est devenue DJ et se produit régulièrement lors de grands évènements.

Une carrière musicale également embrassée par Emmanuelle Seigner : en plus de sa prolifique carrière d'actrice, la quinquagénaire a également sorti deux albums et chante sur la B.O. de différents films. Depuis 2018, cependant, elle est retournée toute entière au cinéma, une passion qu'elle partage avec son mari Roman Polanski mais également désormais avec leur fille Morgane, nouvelle venue du clan.

La nouvelle génération pointe le bout de son nez !

Alors qu'elle vient à peine de fêter ses 30 ans, la jeune femme a en effet déjà joué dans de nombreux films (dont plusieurs petits rôles dans ceux de son père) mais également dans la série culte Vikings ou dans le film The French Dispatch, de Wes Anderson. Un beau CV pour une jeune femme qui grimpe dans le milieu du cinéma. Première de la nouvelle génération du clan Seigner à se lancer, elle doit en tout cas bénéficier de conseils avisés !

Pour rappel, Emmanuelle Seigner est également maman d'un fils, Elvis, 24 ans. Mathilde Seigner, quant à elle, a également un fils, Louis, né en 2007. Marie-Amélie Seigner, quant à elle, est très discrète sur sa vie privée. Elle avait simplement révélé avoir vécu une belle histoire d'amour avec le chanteur Christophe après la mort de celui-ci.