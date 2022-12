Mathilde Seigner devenue mère à 39 ans : elle ne voulait pas d'enfants, Louis est arrivé "comme un cadeau"

Le 10 août 2007, Mathilde Seigner devenait maman pour la première fois, à 39 ans, d'un fils prénommé Louis et né de sa relation avec le caméraman Mathieu Petit. Une naissance qu'elle n'avait cependant pas anticipée. "Je ne voulais pas d'enfants. Je pensais le statut de mère incompatible avec celui d'actrice", a-t-elle expliqué dans les pages de Paris Match.

Et "même si, les première années, il a fallu apprendre à tout concilier, à trouver une personne de confiance pour le garder" quand elle partait en tournage, car "un enfant reste une contrainte" (elle a dû d'ailleurs "refuser certains films", ndlr), la star de Danse avec lui "ne regrette rien" pour autant car son fils est arrivé "comme un cadeau" dans sa vie. "Louis a maintenant 15 ans. Il est très mature parce qu'il a grandi entouré d'adultes", a-t-elle ajouté.

Un fils "fou de musique"

Son adolescent "aime" également "le cinéma". Mais il est "surtout fou de musique et joue du piano comme un dieu", a révélé l'actrice, qui pense que son fils "sera un artiste", même si elle aurait préféré "qu'il fasse médecine". A noter que cet entretien était également l'occasion pour Mathilde Seigner de se confier sur Mathieu Petit, le père de son enfant. Un homme avec qui elle partage sa vie depuis 2006 mais avec qui elle vit à distance, car elle vit "à Paris" et lui "dans le Sud".

Une situation qui semble parfaitement lui convenir : "On a le temps de se manquer et quand on se retrouve, c'est mieux encore. Égoïstement, je ne supporte pas le quotidien à deux, d'avoir toujours l'autre sous le nez". Elle a également ajouté que cette astuce était, selon elle, "la clef de la longévité". Pour rappel, elle a par le passé vécu une idylle avec l'humoriste Laurent Gerra, ainsi que deux belles histoires d'amour avec les acteurs de Camping Antoine Duléry et Laurent Olmedo. Elle avait également succombé au charme du réalisateur de la saga : Fabien Onteniente.