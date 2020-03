Éric Judor, en pleine reconversion, annonce un curieux tournant dans sa carrière

Une idée tirée par les cheveux ? Pas vraiment. C'est avec le coeur qu'Éric Judor se lance dans les affaires avec le Bold Club, dont il est l'égérie et l'associé. Il s'agit d'un service conçu "par les chauves et pour les chauves", qui propose des produits cosmétiques, des crèmes matifiantes et autres avantages pour tous ceux qui ont perdu leur toison. Dans une vidéo promotionnelle, le jeune papa expose son crâne telle une planète, avec en fond sonore la bande originale de 2001 : L'Odyssée de l'espace. Un trait d'humour qui, dans le fond, provient d'une fêlure. "J'ai perdu les miens à 26 ans, explique-t-il au Parisien. On meurt un peu. On a l'impression de perdre sa virilité. De perdre son attrait physique, son charme, sa capacité à séduire. J'ai eu la chance de me dire, une fois que je me suis rasé, 'Woaw ça me va, c'est cool. Je ne ressemble pas à Michel Blanc !'"

Les chauves ne sont pas bien vus chez les coiffeurs

Les laissés pour compte n'ont désormais qu'un nom aux lèvres : celui du Bold Club. En anglais, "chauve" se dit "bald", avec un A, mais Nicolas Beretti, le PDG de 35 ans, lui a préféré son petit-cousin "bold", qui signifie "audacieux". Et attention, dans sa grande bonté d'âme, Éric Judor ne propose pas que des produits pour se pomponner, mais également une carte pleine d'avantages : "Les chauves ne sont pas toujours bien vus chez les coiffeurs. La carte Bold leur permettra de bénéficier de rasages de crâne à prix réduits, de tarifs préférentiels chez les barbiers, des réductions dans les salles de gym ou les restaurants." Tout un programme.

Sa vie sans Ramzy

Décidément, Éric Judor ne cessera jamais de nous surprendre. Humoriste, comédien, muse de son grand copain Quentin Dupieux (Wrong Cops, Au poste !), il vient désormais à l'aide de ceux qui souffrent de calvitie... un homme sur quatre en France ! Un pari gagné pour celui qui avait grand besoin de changement après avoir arpenté des années durant les planches avec Ramzy Bédia. "Ça fait du bien de se réinventer, précisait-il à BFMTV. Il n'y a rien de plus soporifique que de refaire systématiquement la même chose. C'est ce qui nous a amenés à nous séparer : on tournait en rond."