Eric Zemmour : L'identité de l'homme qui l'a agressé à Villepinte révélée

Selon la direction des Républicains contactée par Valeurs actuelles, Valentin Abdelmajid aurait pris sa carte il y a un mois, sans doute pour pouvoir voter lors du congrès des Républicains. Sur son compte Twitter, ajoute RTL, il aurait d'ailleurs affirmé avoir voté en faveur d'Éric Ciotti lors du second tour, finaliste perdant face à Valérie Pécresse. Entrepreneur dans le tourisme et domicilié dans les Hauts-de-Seine, l'homme est déjà connu des services de police pour douze faits de droit commun, précise Valeurs actuelles. Placé en garde à vue pour violences avec préméditation, il est visé par une plainte déposée au nom d'Éric Zemmour par Albéric Dumont, responsable de la sécurité du candidat. On ne connaît pas encore les motivations de l'agresseur.

Au lendemain du meeting, l'équipe du candidat de Reconquête! a annoncé que celui-ci ressentait des douleurs au poignet et aux cervicales, pour lesquelles il s'est vu prescrire neuf jours d'interruption temporaire de travail. L'altercation du candidat lui aura valu neuf jours d'ITT (Interruption temporaire de travail) selon son entourage. Libération précise que l'attribution d'une ITT ne vaut pas arrêt de travail, qui doit être délivré en parallèle par un médecin. C'est pourquoi Eric Zemmour a pu se rendre ensuite sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin pour l'émission phare de RMC dès mardi 7 décembre. Il a d'ailleurs affiché devant les caméras son attelle. Friand de polémiques, l'essayiste en a créé une sur son ITT elle-même puisque "seuls les actes médicaux des unités médico-judiciaires (UMJ) font foi. Le certificat médical médiatisé par Eric Zemmour n'aurait aucune valeur judiciaire", a indiqué Le Point. Dans tous les cas, c'est au magistrat que revient le dernier mot sur la qualification des faits.