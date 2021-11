Ernst August de Hanovre : Nouveau coup dur au tribunal pour le prince...

Nouveau coup dur pour Ernst August de Hanovre. Comme l'ont rapporté plusieurs médias allemands le 24 novembre 2021, dont le site Spiegel, le prince a été débouté en appel au tribunal régional de Wels. Condamné en mars dernier à une peine de 10 mois de prison avec sursis pour des violences et menaces à l'encontre de policiers et d'employés, en état d'ébriété, le chef de la maison de Hanovre (67 ans) a vu sa sentence confirmée en appel.

Le mari de la princesse Caroline de Monaco (dont il vit séparé depuis plus de 10 ans) ne s'est pas présenté à son procès et ce, pour éviter "un autre spectacle médiatique", a-t-il expliqué au tribunal. Son avocat a ajouté que, suite à son cancer, son client faisait partie des personnes à risque face au coronavirus. Toutefois, son état de santé serait meilleur qu'il y a quelques mois : "Il veut avoir sa paix et sa tranquillité et se consacrer à son rétablissement."

Les faits pour lesquels le prince a été condamné remontent à l'été 2020. Alors installé dans son pavillon de chasse de Grünau, en Autriche, Ernst August de Hanovre s'en était pris à plusieurs agents de police, notamment avec une batte de baseball. Il avait ensuite fait preuve d'un comportement déplacé envers deux de ses employés. "J'assume ma responsabilité, je regrette ce qui s'est passé et je suis prêt à couvrir les dommages, expliquait-il en ouverture d'audience, alors qu'il plaidait non coupable. Je ne me souviens que partiellement de ce qui n'est passé." Une mémoire défaillante qui serait en partie liée à sa consommation d'alcool...

Le prince semble aller mieux. Après une cure de remise en forme de luxe en Autriche en juillet dernier, Ernst August a ensuite posé ses valises en Espagne, où vit son fils le prince Christian et ses petits-enfants. Un séjour prolongé à Madrid qui semble lui réussir, puisqu'il aurait même retrouvé l'amour dans les bras d'une artiste de 48 ans... En revanche, les démêlés judiciaires ne sont pas terminés puisqu'il a prochainement rendez-vous au tribunal dans le cadre de son bras de fer avec son fils le prince Ernst August autour du château de Marienburg.