Estelle Denis en couple avec un célèbre aventurier : charmée, elle lui exprime ouvertement tout son amour !

Rupture secrète avec Raymond Domenech

Longtemps couple titillé sur le petit écran, Estelle Denis et Raymond Domenech n'ont pas directement annoncé leur séparation. Ce n'est qu'un an après que la rupture a été officialisée. Les raisons qui ont poussé à prendre cette décision ne sont pas connues. Mais une chose est sûre : les parents de Victoire et Merlin ne se sont jamais passés la bague au doigt. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.

A l'époque, l'équipe de France vient de perdre à l'Euro 2008 contre l'Italie. Une défaite qui n'a pas entamé le courage de Raymond Domenech puisqu'il a demandé la main d'Estelle dans le débrief de match juste après la rencontre. Cette demande n'a malheureusement pas abouti. Un fait qu'il avait commenté plusieurs années plus tard, regrettant d'avoir agi ainsi : "C'était inapproprié, une vraie erreur de com'... D'autant que cette demande a eu un impact sur la vie et la carrière d'Estelle" déclarait-il dans L'équipe. Étant donné la suite des événements, le couple a bien fait de s'abstenir !