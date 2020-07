Estelle Denis privée de Raymond et leur fille cet été : elle explique pourquoi

Dans une nouvelle interview accordée au Parisien, ce dimanche 26 juillet 2020, Estelle Denis s'est confiée sur ses congés d'été dans sa confortable maison de campagne, à Etables-sur-Mer, dans les Côtes d'Armor. L'occasion pour l'animatrice de 43 ans de donner de ses nouvelles, d'évoquer son amour pour cette région, mais également d'expliquer pourquoi son mari Raymond Domenech et leur fille aînée Victoire (16 ans) ne sont pas avec elle. Heureusement, la journaliste profite de ses congés avec son fils Merlin, tout juste 13 ans.

En 2013, Estelle Denis et Raymond Domenech ont eu un coup de coeur pour une ancienne demeure donnant sur la baie de Saint-Brieuc. "Ici, les gens s'en foutent de nous (...). Avec Raymond, on aime vivre comme des ermites, explique-t-elle, en tongs et short décontracté. Après avoir "tout cassé" et joué les Valérie Damidot, de son propre aveu, la journaliste et sa famille ont posé leurs valises dans cette bâtisse remodelée à leur image et baptisée tout naturellement Longemer.

Mais après un confinement à quatre qu'elle dit avoir "adoré", depuis la mi-juillet, Estelle Denis se retrouve seule avec son fils. L'ancien sélectionneur des Bleus est en effet rentré à Paris pour accompagner leur fille Victoire à ses entraînement de natation. Comme le rappelle nos confrères, l'adolescente s'est déjà illustrée dans l'eau en 2017 en battant le record du 50m brasse en petit bassin dans la catégorie des 13 ans. En attendant de retrouver son mari et son aînée, Estelle Denis passe des moments privilégiés avec Merlin.