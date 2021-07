Estelle Lefébure avoue des injections de Botox : "Je n'ai pas aimé"

A 55 ans, Estelle Lefébure est toujours aussi rayonnante. La mannequin, devenue aussi comédienne, s'est exprimée avec sincérité sur le rapport qu'elle entretient avec son corps et son image dans les pages de S, le magazine de Sophie Davant. Elle a ainsi admis avoir déjà cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique mais n'est pas prête de recommencer.

Egérie beauté, notamment de Mixa, Estelle Lefébure aurait pu être remplacée de longue date par quelqu'un de plus jeune mais, fort heureusement, les marques qui collaborent avec elle savent apprécier son vieillissement naturel. Et, pourtant, prendre de l'âge et le voir dans le miroir n'est pas une chose aisée pour tout le monde. La star a elle-même déjà essayé la chirurgie esthétique pour améliorer quelques défauts liés au temps. "J'ai déjà fait du Botox, mais je n'ai pas aimé du tout. Je préfère de loin garder ma ride du lion [sur le front, NDLR]. Et, surtout, je pense que les soins pour maintenir une bonne élasticité sont bien plus efficaces sur le long terme. Sans oublier qu'il existe des techniques extraordinaires qui réactivent le collagène, la circulation...", dit-elle.

Estelle Lefébure en a aussi profité pour relater sa routine beauté afin de garder un air frais et une apparence radieuse tout en donnant quelques précieux conseils : "Il faut prendre le temps chaque soir de se masser, de faire certains soins. Etre plus vigilante avec le soleil, l'hydratation, le nettoyage. Tout ce que l'on ne fait pas quand on a 20 ans !"

Nul doute que l'ex-femme de David Hallyday veille à distiller ses bons conseils à ses propres enfants elle qui est la maman d'Ilona (née en 1995) et d'Emma (née en 1997). Estelle est aussi la maman du jeune Giuliano (né en 2010 de son histoire terminée avec Pascal Ramette), lequel a encore un peu de temps devant lui avant de se soucier de son apparence.

Les fans d'Estelle Lefébure pourront la retrouver sur les planches dans les pièces L'Invitation et Les grandes ambitions au côté notamment de M. Pokora.