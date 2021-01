Eurovision 2021 : Laurence Boccolini déchaînée, Natasha St-Pier blonde, une soirée très suivie

Sans surprise, c'est l'ultra favorite Barbara Pravi qui a été choisie pour représenter la France à la prochaine édition de l'Eurovision à Rotterdam, aux Pays-Bas, en mai prochain. La jeune femme l'a emporté devant 11 concurrents et un jury de personnalités.

Avec 204 points, Barbara Pravi s'est offert l'opportunité de porter les couleurs tricolores à l'Eurovision, prenant la suite de Tom Leeb qui n'avait pas pu se produire l'an dernier pour cause de pandémie de coronavirus et ne souhaitait pas rempiler. Sa victoire dans Eurovision France, c'est vous qui décidez ! a été suivie par 2,37 millions de téléspectateurs moyenne soit 12,3% du public. "La soirée recueille une part de marché de 9,2% auprès des femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans. Il y a deux ans, la finale de Destination Eurovision avait réuni 2,14 millions de téléspectateurs (11,7% 4+ / 9,4% FRDA-50)", précisent nos confrères de Puremédias.

Il n'y a pas que sur le petit écran que l'émission a été suivie puisque sur Twitter aussi elle a fait un beau succès, se plaçant régulièrement au fil de la soirée dans le trio de tête des sujets les plus commentés. Les internautes se déchiraient sur le choix du candidat français mais aussi sur... Laurence Boccolini. Il faut dire que l'animatrice passée de TF1 à France 2 était surexcitée comme elle l'a elle-même reconnue à l'antenne trop heureuse de prendre part à une émission qui était son "rêve de petite fille". L'animatrice populaire, qui était au côté de Stéphane Bern, a poussé des cris, s'est déhanchée sur les chansons et a même pris plaisir à pratiquer son tahitien, langage qu'elle connait grâce à son mari... "Merci pour ce premier #eurovisionfrance ! Quel joie ! happy puissance 1000000000 et bravo à Barbara ! Merci à @france2 et à @alecredde pour m'avoir offert ce cadeau de Noël tardif et à @stephane.bern.officiel pour ta bienveillance", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Les téléspectateurs ont aussi réagi face au jury présidé par Amir, s'amusant de voir que le chanteur avait longtemps été privé de parole après avoir été critique - "c'est constructif" s'est-il défendu - envers le tout premier groupe ! Certains téléspectateurs ont aussi apprécié le joli changement de look de Natasha St-Pier, redevenue blonde, tout en se posant quelques questions sur son visage et d'autres ont aussi salué la silhouette de rêve de Chimène Badi qui a fortement minci. Le reste du jury était composé de Michèle Bernier, Agustín Galiana, Jean-Paul Gaultier, Élodie Gossuin, Duncan Laurence, André Manoukian et Marie Myriam.

