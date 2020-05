Eva Longoria canon en maillot : une jolie photo avec Santiago très chevelu

Depuis mars dernier, Eva Longoria se retrouve confinée dans sa sublime villa de Los Angeles, en raison de la pandémie de coronavirus. Privée de tournages, de Festival de Cannes ou de Global Gift Gala - elle a toutefois pris part à un grand événement de charité en ligne le 29 mai - elle peut donc profiter à fond de son fils.

Sur ses réseaux sociaux, le 30 mai 2020, l'ancienne interprète du personnage de Gabrielle Solis dans la série culte Desperate Housewives a partagé une photo d'elle dans son jardin. On peut voir l'actrice aujourd'hui âgée de 45 ans prendre la pose tout sourire dans un maillot de bain noir une pièce, son craquant fils Santiago tenu sur sa hanche. Un petit garçon âgé d'un an qui est le fruit de son mariage avec l'homme d'affaires mexicain José Baston. Le garçonnet, toujours l'air jovial, affiche une jolie masse de cheveux ! Une future égérie L'Oréal comme sa maman ? "Les sourires du samedi", a commenté avec fierté l'actrice en légende.

On peut surtout constater qu'Eva Longoria a totalement retrouvé sa ligne de rêve. La star, qui mesure 1,57 mètres, a multiplié les efforts pour perdre ses kilos de grossesse, s'adonnant à d'intenses séances de sport en salle ou chez elle. La belle brune a d'ailleurs récemment dévoilé sur ses réseaux sociaux qu'elle peut compter sur l'aide précieuse de son grand ami, l'acteur Amaury Nolasco pour s'entretenir. Après une période au cours de laquelle Eva Longoria voulait uniquement profiter de Santiago, elle s'était remise au sport et avait confié qu'il lui avait fallu "six mois de torture" pour retrouver son corps de rêve. Au programme de son entraînement intensif ? Du Sled Drag. Un exercice très physique qui consiste à faire travailler les ischio-jambiers et les fessiers en poussant ou en tirant des poids (le plus possible) sur un traîneau.