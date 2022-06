Eva Longoria canon en petit bikini : peau bronzée et corps de rêve, elle se dévoile en photo

En mai dernier, Eva Longoria faisait de nouveau honneur à son statut d'égérie L'Oréal lors du 75e Festival de Cannes, pendant lequel elle est apparue divine sur le tapis rouge et les marches. La star a aussi animé une nouvelle édition du Global Gift Gala, une soirée de charité. Depuis, elle a regagné la Californie.

Dans la story de son compte Instagram, samedi 11 juin, on pouvait voir qu'Eva Longoria prenait du bon temps entre deux projets. L'actrice, réalisatrice et productrice aujourd'hui âgée de 47 ans a pris un selfie d'elle au soleil (voir le diaporama . Elle a offert le résultat de cette photo à ses millions d'abonnés qui ont pu la découvrir en pleine séance de bronzage sous le soleil éternellement clément de la Californie, en tout petit bikini rouge. La peau bronzée, l'air détendu, la star a surtout impressionné par sa silhouette de rêve, elle qui a perdu tous ses kilos de grossesse depuis qu'elle est devenue maman d'un petit Santiago en 2018. Il faut dire que la femme de l'homme d'affaires mexicain José Baston se donne corps et âme dans le sport afin de maintenir son corps de rêve. Des efforts, parfois très intenses, qui payent.

Eva Longoria, que l'on pouvait aussi récemment voir en escapade à Las Vegas faisant la promotion de la marque de tequila Casa Del Sol - dont elle est co-fondatrice - depuis l'hôtel-casino The Venetian, n'est pas qu'en mode farniente ces derniers temps. En effet, elle a travaillé sur une nouvelle série : Gordita Chronicles. Un show pour lequel elle a endossé une casquette de réalisatrice et de productrice exécutive. Le lancement est prévu le 23 juin sur HBO Max. Elle a assisté à une soirée de présentation, dimanche 12 juin, à Los Angeles. L'histoire : "Cucu, une Dominicaine de 12 ans, obstinée et joufflue, lutte pour s'intégrer dans le Miami hédoniste des années 1980." Au casting, on retrouve notamment Olivia Goncalves, Diana Maria Riva, Juan Javier Cardenas...

Ces dernières années, Eva Longoria est apparue dans les séries Empire, Jane the virgin ou encore Grand Hotel.