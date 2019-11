Eve Angeli dans "Demain nous appartient" ? Son gros appel du pied (EXCLU)

On la connait chanteuse, humoriste mais aussi comédienne. Eve Angeli, qui sort un album de reprises de toutes les plus belles odes à l'amour, est toujours attirée par les plateaux de tournage. Elle qui a fait les beaux jours de programmes comme Sous le soleil ou Les Mystères de l'amour n'est pourtant, étonnamment, toujours pas à l'affiche des épisodes qui se déroulent dans sa ville natale : ceux de Demain nous appartient, diffusés sur TF1. "Je pousse un petit coup de clairon pour dire que j'aimerais beaucoup que les casteurs de la série fassent appel à moi, précise-t-elle à Purepeople. Parce que je suis née à Sète, que je n'habite pas bien loin du tournage et que je suis comédienne, surtout. J'ai fait beaucoup de pièces de théâtre."

Loin d'être énervée contre les équipes du show, Eve Angeli se désole simplement de ne pas avoir été contactée. "Je n'ai pas été refusée non plus, c'est juste que je n'ai pas encore de connexion directe avec eux, poursuit-elle. Honnêtement, en tant qu'actrice, je suis comme un poisson dans l'eau. Et là, tout coïncide. Mais ce n'est pas un coup de gueule, ils ne sont peut-être pas au courant que j'en ai envie !" Le message est passé et qui sait ? Bientôt, la jolie Eve pourrait rejoindre le paradis perdu dans lequel circulent Ingrid Chauvin, Clément Rémiens ou encore Linda Hardy...