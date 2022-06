Evelyne Dhéliat et le cancer : opérations, traitements lourds... elle avait tenté de tout cacher

En 2012, Evelyne Dhéliat apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Soucieuse pour sa santé, la présentatrice avait pourtant initialement prévu de ne rien dire du mal dont elle souffrait à son public. "Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'en parler et que ça allait peut-être passer inaperçu. On m'a opérée et j'ai eu des traitements lourds. Les gens ont commencé à se demander pourquoi je n'étais pas là. J'ai alors décidé de le dire. Je suis revenue, j'avais une perruque. C'était compliqué pour moi de vivre tout cela", avait ainsi raconté l'ancienne speakerine et animatrice de l'ORTF à Télé Loisirs en 2019.

Obligée de porter une perruque pour dissimuler les effets de sa chimiothérapie, Evelyne Dhéliat a finalement vu cette épreuve comme un moyen de se dépasser mais aussi comme une étape formatrice lui permettant de savourer encore davantage la saveur de la vie. "C'est vrai que j'ai eu cette perruque et c'est vrai qu'à un moment donné on m'a retrouvée avec les cheveux courts, qui repoussaient. Et certaines personnes m'ont dit : 'Ca nous a fait du bien, vous êtes repartie dans la vie, vous retravaillez, on vous voit, on a vu cette évolution et le retour à la vie normale.' L'épreuve nous renforce, on est obligé d'aller de l'avant sinon ça ne va pas. Il ne faut pas lâcher prise dans la vie", avait-elle confié dans l'émission C à Vous, le 15 octobre 2021.

Déterminée à aller de l'avant, la veuve de Philippe Maraninchi (mort en avril 2017) n'en reste pas moins vigilante et contrôle régulièrement sa santé comme elle le révélait au magazine Gala en 2020. "Je reste vigilante, je fais tous mes contrôles. La vie continue. C'est très important. Je veille sur tout, mais je ne m'écoute pas. J'avance (...) Pendant ce combat, j'ai été très entourée par ma famille, mes amis et je l'ai pris à bras-le-corps. Je savais que j'étais entre de bonnes mains pour me soigner et, surtout, j'ai très vite repris le travail", avait fait svoir la maman d'Olivia.

Grand-mère deux fois grâce à sa fille devenue avocate, Evelyne Dhéliat savoure désormais son temps libre avec ses petits-enfants qu'elle chérit comme la prunelle de ses yeux. "J'ai deux petit-fils, de 10 ans et 6 ans" confiait-elle en 2013 à Paris Match.