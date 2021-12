Fabienne Carat enceinte : le sexe de son bébé révélé ? Un gros indice balancé en vidéo !

À 42 ans, Fabienne Carat s'apprête à endosser le plus beau rôle de sa vie, celui de maman. La comédienne de Section de recherches (TF1) est enceinte de son premier enfant ! C'est en septembre 2021 qu'elle a officialisé cette grossesse. Depuis, la jolie brune assume pleinement son baby bump. Sur les réseaux sociaux, elle se livre sans tabou sur cette nouvelle vie qui l'attend. C'est ainsi qu'elle évoque en images, après de longs mois de secret, le sexe de son bébé !

Dimanche 12 décembre 2021, en story sur Instagram, Fabienne Carat partage en vidéo quelques accessoires offerts par une créatrice. Un joli gâteau de couches blanches entouré d'un ruban rose, une couverture dans les tons rose/violet/bleu en crochet, un doudou rouge et rose, une boîte doseuse de lait en vert et bleu et bien d'autres présents. Tous ces cadeaux sont filmés par la future maman en personne, au son du titre Ma p'tite étoile de Hatik. "Ma p'tite étoile qui s'illumine. Ma p'tite étoile, t'es venue briller dans ma vie", peut-on entendre. Une jolie déclaration à son bébé.

Cette vidéo à la teinte rose dominante laisse croire que le sexe de l'enfant de Fabienne Carat serait féminin ! Mais les quelques touches de bleu et de vert font planer le doute. Depuis l'officialisation de sa grossesse, l'actrice préserve la précieuse information. En septembre dernier, lors d'une interview accordée à Femme Actuelle, elle avait ainsi évoqué le sujet. Alors, petite fille ou petit garçon ? "Ça a beaucoup changé ! Au début je ressentais que c'était une fille. Puis on m'a dit que c'était un garçon et deux mois plus tard que finalement c'était une fille. J'attends donc d'être sûre avant de le révéler. Je vais attendre la prochaine échographie, je me méfie (rires)", avait-elle déclaré. Et depuis, elle ne s'est plus exprimée sur le sujet.

Une chose est sûre : Fabienne Carat s'est déjà préparée à la maternité. Si elle n'est plus en couple avec le père de son bébé, elle reste bien entourée et saura accueillir cet enfant avec amour. Elle sera mère célibataire mais accompagnée de sa soeur Carole Carat, maman d'une petite fille prénommée Victoire (2 ans), avec qui elle a emménagé grâce à Stéphane Plaza !