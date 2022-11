Fabienne Carat et son chéri Alain presque nus : photo intime pour célébrer un grand cap !

Au cours de l'été dernier, Fabienne Carat et Alain Attard, vu dans Mariés au premier regard en 2021, ont officialisé leur belle histoire sans que personne ne s'y attende. D'abord plutôt discrets sur le sujet, ils n'hésitent plus aujourd'hui à se témoigner leur amour publiquement et à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Lors d'une interview pour Télé Loisirs, l'ancienne star de Plus belle la vie confiait même que son chéri avait été adopté par toute sa famille, et plus particulièrement par sa fille (née le 6 décembre 2021 et donc l'identité du père et méconnue). "Alain aime Céleste comme sa propre fille... et réciproquement !", expliquait-elle, précisant qu'il avait également déjà rencontré ses parents, sa soeur Carole et qu'il se retrouvait même parfois seul avec Céleste, lorsque Fabienne Carat est prise par les tournages. Il faut dire qu'Alain Attard est déjà un papa confirmé, lui qui a eu deux enfants nés d'une précédente relation.

D'ailleurs, tout ce beau monde forme aujourd'hui une heureuse famille recomposée. Preuve en est, c'est à cinq qu'ils ont récemment visité les plateaux de tournage de Plus belle la vie, juste avant la diffusion du grand final sur France 3 après dix-sept ans d'intrigues. Sur Instagram, ils partageaient alors un tout premier portrait de famille avec leur tribu au grand complet. Alain et Fabienne Carat y apparaissaient au centre, entourés de part et d'autre par la fille et le fils de l'ex-candidat de M6. L'actrice, elle, portait dans ses bras sa fille Céleste.

Merci de tout ce que tu es

Et des grandes étapes, Fabienne Carat et Alain Attard continuent d'en franchir. En effet, au cours du week-end, la comédienne de 43 ans était heureuse de pouvoir célébrer ses huit mois d'amour avec son chéri. "8 mois que tu es rentré dans le pêle-mêle de notre amour... merci de tout ce que tu es", lui a-t-elle adressé en légende d'une photo de leur couple des plus intimes. Captée par un professionnel, l'image les dévoile enlacés amoureusement, et tous deux torses nus (la poitrine de Fabienne Carat étant soigneusement cachée par les bras de son homme), en train de fixer l'objectif.