Fabienne Carat maman : pause bonheur à la plage avec Céleste pour ses 6 mois, sa "divine princesse"

Il y a quelques jours, il a été confirmé que Fabienne Carat avait rejoint le casting d'une célèbre série de TF1, à savoir Camping Paradis. La comédienne a été recrutée pour tourner deux épisodes sous les traits du personnage de Carole. Une nouvelle aventure professionnelle très réjouissante pour l'ex-star de Plus belle la vie qui se déroule dans un cadre non moins agréable. En effet, c'est dans le sud que Fabienne Carat se trouve actuellement, et où ses temps de pause n'ont rien à voir avec ceux qu'elle peut s'octroyer à Paris.

Sur Instagram, ce lundi 6 juin, Fabienne Carat a révélé se trouver à la plage à travers une vidéo et en très bonne compagnie. Forcément, puisqu'elle était avec sa fille Céleste, qui fêtait ses 6 mois. "Entre deux jours de tournage, profiter les pieds dans le sable de t'avoir à mes côtés pour tes 6 mois ma divine princesse. Merci à ces précieux moments de la vie que je sais savourer au-delà de l'imaginable", a-t-elle légendé depuis son petit nuage.

Reconnaissante pour la vie qu'elle mène, Fabienne Carat a également profité de sa publication pour remercier ses "amours" et sa soeur Carole qui lui offrent toujours un soutien inconditionnel. "Je crois que la vie, ses surprises quelles qu'elles soient, ses rencontres incomprises et ses épreuves ne sont que des cadeaux. Un jour on comprend tous ces 'pourquoi' alors on apprécie... on savoure car on sait... On a plié mais pas cassé, on est tombé mais on s'est relevé, on a été sonné mais on a réagi, on a aimé mais d'une autre façon, on a ri mais on a pleuré... Aujourd'hui, chaque moment de bonheur est un miracle que l'on gardera dans le coeur pour toujours", a-t-elle conclu avec philosophie.