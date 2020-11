Fabrice Luchini s'excuse auprès du gouvernement après un coup de gueule "absolument débile"

Entre Fabrice Luchini et le gouvernement français, ça n'a pas toujours été une tendre histoire d'amour. Et les choses sont d'autant plus tumultueuses désormais que l'art de vivre tricolore est pris en captivité. Plus de spectacle, plus de scène, plus de cinéma, plus de restaurant... pour le comédien, la coupe était si pleine - à défaut de l'être véritablement, dans un bar - qu'il a pété les plombs sur les réseaux sociaux. Or, cet élan de colère, il le regrette aujourd'hui, comme il l'a expliqué à Laurent Delahousse le 8 novembre 2020 dans l'émission 20h30 le dimanche.

C'est absolument débile. Je n'ai pas les compétences

"J'ai eu un coup d'humeur complètement inadapté. Je m'en excuse, a-t-il expliqué sur France 2. Je me suis permis de parler du gouvernement. C'est absolument débile. Je n'ai pas les compétences. Il y a des drames de tous les côtés, une économie, des dépressions nerveuses. Mon mouvement d'humeur sur le ministre de la Santé est inadapté." A la mi octobre, alors que la France apprenait qu'elle serait reconfinée, Fabrice Luchini s'était effectivement insurgé, s'en prenant directement à l'équipe d'Emmanuel Macron. "On vit une chose qu'on ne comprend pas, c'est ça qui est terrifiant, regrettait-il sur son compte Instagram. On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait ! La panique d'Olivier Véran, l'accent qui s'éteint de Jean Castex, c'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide ! On a plus envie d'aimer ce gouvernement, ni rien !"