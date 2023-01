Familles nombreuses : "Ca commence à être difficile..", une tribu emblématique abandonne l'émission

Une grande décision pour une nouvelle vie... Découverte en 2019 dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, la famille Santoro est depuis devenue un clan emblématique du célèbre programme. Désormais très actif sur Instagram, il semble que le couple parental aspire néanmoins à d'autres horizons. Aussi, à la surprise générale, Camille, la mère de famille, a annoncé leur départ inattendu...

Toutes les bonnes choses ont une fin et cet adage se vérifie plus que jamais ! Après plus de trois ans de participation, la famille Santoro claque la porte de l'émission Familles nombreuses. Peinée mais aussi soulagée, c'est sur son compte Instagram que la maman d'Alessio (10 ans), de Nino (9 ans), d'Emie (8 ans) et des jumeaux Mattia et Maé (4 ans), a annoncé la nouvelle. "Nous avons arrêté de tourner en septembre dernier dans la joie et la bonne humeur, toujours reconnaissante de ce que cette aventure nous a apporté", a-t-elle confié face caméra. Il faut dire que le quotidien de cette grande tribu est de plus en plus chargé... Entre leurs projets personnels et les journées de tournage, la famille ne parvenait plus à se dégager du temps libre. "Malheureusement nos journées sont très très remplies et ça commence à être difficile de mettre un tournage au milieu, donc on a pris notre petit envol et de toute façon il faut laisser la place aux autres, il y a plein de belles familles à découvrir !", a-t-elle ensuite ajouté le sourire aux lèvres.

C'était une très chouette aventure

Aujourd'hui devenue influenceuse et suivie par plus de 815 000 abonnés sur Instagram, Camille Santoro a néanmoins tenu à rassurer ses fans. "Pas de panique, on est toujours là, la suite se poursuit ici (sur Instagram, ndlr)", a-t-elle révélé avant d'assurer sa gratitude éternelle envers le programme qui les a révélés. "Je serai toujours reconnaissante de l'élan que nous a donné cette émission. Je sais ô combien j'ai travaillé de mes petits muscles pour en arriver là, pour tout ça, pour tout ce qui s'est passé après. C'était une très chouette aventure", a-t-elle conclu.

Les Santoro prennent donc officiellement le large, trois mois à peine après le départ d'une autre famille emblématique : les Pellissard.