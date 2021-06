Familles Nombreuses : Une maman détruite à petit feu passe un message bouleversant

Cindy Lebon fait partie de la belle aventure Familles Nombreuses, la vie en XXL. Depuis, nombreux sont les téléspectateurs à la suivre ainsi que sa grande famille, sur Instagram. Un peu plus de 11 000 personnes sont abonnées et, le 21 juin 2021, elles ont découvert un message bouleversant.

Si les Pellissard ou les Gayat sont présents depuis la première saison de Familles Nombreuses, la vie en XXL, d'autres familles ont rejoint l'aventure en cours de route. C'est le cas des Lebon, présents dans les épisodes depuis la saison 3, à l'instar des Bambara, des Weiner des Gomez et des Gonzalez. Cindy est maman célibataire et doit s'occuper de ses sept enfants au quotidien. Et elle n'a pas caché que ce n'était pas toujours simple.

La jeune femme a tout d'abord partagé un selfie de son fils Raphaël et elle, puis de ses autres enfants. Et, en légende, elle a expliqué qu'être parent "n'a rien d'amusant". "Beaucoup apprennent à leurs dépens... Être maman et papa à la fois, n'a rien de gratifiant pour moi. ça me ronge et me détruit à petit feu... On essaie parce qu'on n'a pas vraiment le choix", peut-on lire. Cindy Lebon s'est ensuite excusée auprès de ses enfants, car elle a parfois l'impression de ne pas toujours être à la hauteur. "Désolée d'avoir moins de patience qu'un couple de parents, moins de temps à donner à chacun individuellement. Je fais ce que je peux pour ne pas vous montrer ces choses qui me détruisent de l'intérieur. Peut-être tout cela vient de mes erreurs. Je sais qu'un jour vous m'en voudrais, peu importe ce que je fais de bons ou de mauvais", a poursuivi la belle Réunionnaise.

Cindy Lebon souhaite simplement que ses enfants soient heureux mais, elle ne leur cache pas que "la vie n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche", que "le monde dehors est cruel". Malgré tout, elle espère bien les aiguiller le mieux possible et leur donner les bonnes armes pour tout affronter. "Je ferais de mon mieux, mais pardonnez moi si je suis maladroite, si je suis dure parfois. La vie n'est pas un jeu... Je vous aime comme je peux", a-t-elle conclu.