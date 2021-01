Faustine Bollaert : Gros raté avec Cyril Lignac (aux cheveux longs), une "autre époque"

Avant l'arrivée de Julia Vignali sur M6 aux commandes du Meilleur Pâtissier, c'est Faustine Bollaert qui accompagnait les candidats de la compétition lors des gourmandes épreuves. Souvenez-vous, l'animatrice a été l'un des visages du programme entre 2012 et 2016 aux côtés de Mercotte et Cyril Lignac. Des années au cours desquelles elle a pu perfectionner son art derrière les fourneaux... ou pas !

D'après l'une des dernières publications de Faustine Bollaert sur Instagram, il n'était pas toujours évident pour elle de suivre les conseils du chef professionnel. En effet, mercredi 13 janvier 2021, elle a retrouvé une photo qui en dit long sur sa difficulté à réaliser une tarte aux fraises. Sur l'image, c'est une Faustine Bollaert visiblement enceinte - soit de son fils Peter (5 ans) soit de sa fille Abbie (7 ans) - qui s'applique sur son dessert devant un Cyril Lignac ahuri. "Quand Cyril Lignac essayait de m'apprendre à faire une tarte aux fraises!!! Tout est dit", légende-t-elle, ajoutant #photosouvenir et #autreépoque. La publication a fait beaucoup rire les internautes, lesquels auraient bien aimé qu'elle dévoile le résultat de son assiette.

D'autres on profité de la retrouvaille de cette archive pour exprimer leur manque depuis son départ de l'émission. "Le programme n'est plus le même sans vous", "Qu'est-ce que je vous regrette dans cette émission", "Même si je regarde toujours LMP, je l'appréciais beaucoup plus avec vous", peut-on lire entre autres en commentaires.