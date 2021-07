Faustine Bollaert maman : tendre cliché pour les 6 ans de son fils Peter

Des vacances presque reposantes

En story Instagram, dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier, Faustine Bollaert s'est saisie de son compte Instagram pour partager son malheur. Alors que la petite tribu se rendait tranquillement sur leur lieu de vacances, ces derniers ont été en panne en pleine autoroute. "Vacances J-1. Panne sur autoroute avec enfants et bagages. Voiture neuve de 15 jours. On est bien", avait-elle déclaré. "Bilan J-1. 11 h de route, 1 dépanneuse. 1 voiture de loc. 32 paquets de Haribo. 1 doudou perdu. 1 crise de nerf", pouvait-on découvrir ensuite. Et de conclure, non sans une bonne dose d'ironie : "Et bonnes vacances. Hein. PS : en attendant le verdict pour la voiture..."

Et une fois sur place, Faustine Bollaert et sa petite famille pensaient enfin pouvoir entamer leurs vacances. Mais un énième problème s'est tout de même fait sentir. "Ah si... il ne manque plus que la mouche dans la chambre. À demain, donc", avait-elle partagé ensuite. Un enchaînement de désagréments qui ont beaucoup irrité la mère de famille. Toutefois, à la vue de ses clichés de vacances, Faustine Bollaert semble s'en être déjà remise.