Faustine Bollaert : Rare photo de sa fille Abbie, immense "petite meuf" à 8 ans !

Voilà cinq ans déjà que Faustine Bollaert fait les beaux-jours des téléspectateurs de France Télévisions. Débarquée d'M6, l'animatrice de 43 ans est devenue l'oreille attentive des personnes qui viennent témoigner sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Son côté attentionné et très à l'écoute, elle le doit sûrement au rôle de maman qu'elle embrasse depuis 2013 au côté de son époux, l'auteur Maxime Chattam. Le couple a eu deux enfants : Abbie, née le 18 juillet 2013 et Peter, le 24 juillet 2015. Si les parents mettent un point d'honneur à protéger leur identité, ils offrent parfois des petites nouvelles de leurs têtes blondes comme Faustine Bollaert l'a fait ce dimanche 10 juillet dans sa story Instagram (voir diaporama.)

A l'occasion d'une réunion entre amis pour l'anniversaire d'une copine, Faustine Bollaert a embarqué mari et enfants pour la petite fête. Le moment rêvé de dévoiler à quel point la petite Abbie a grandi. La star de France 2 a posté un cliché de sa fille, habillée en pyjama Harry Potter, sur les réseaux sociaux. Impossible pour la maman de ne pas immortaliser cette tenue trop mignonne de celle qu'elle a d'ailleurs surnommée "Abbie Potter" pour l'occasion.

Abbie, sa "petite meuf" devenue si grande, est la preuve pour Faustine Bollaert que le temps passe bien trop vite. C'est la raison pour laquelle dès qu'elle en a l'occasion, la femme de Maxime Chattam passe le plus de temps possible avec ses enfants. En fin d'année dernière à Télé Star, elle confiait que si elle arrivait à jongler entre son rôle de maman et de personnage public, la culpabilité frappait souvent à sa porte.

Souvent éloignée des siens en raison des enregistrements de ses émissions, Faustine Bollaert a néanmoins réussi à aménager un emploi du temps de manière à toujours privilégier Abbie et Peter : "Les lundis et les mercredis, je travaille chez moi pour pouvoir accompagner ma fille au foot et mon fils au cheval, leur préparer leur goûter... J'ai besoin de ces moments à moi pour pouvoir ensuite enchaîner les tournages." Mais les moments d'absence sont toujours difficiles à vivre en dépit des preuves d'amour qu'elle leur apporte au quotidien : "Je ne compte plus les petits mots que je glisse dans les cartables, sous les oreillers pour compenser mes absences." On est prêt à parier qu'Abbie et Peter ne lui en tiennent pas rigueur...