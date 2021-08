Festival de Ramatuelle : Eric Métayer présente son monde de fou, une performance physique !

Pour cette nouvelle édition du Festival de Ramatuelle, le public a répondu présent. Et les stars aussi ! Le 6 août 2021, on pouvait découvrir une représentation d'Un monde de fou avec Eric Métayer. Un spectacle qu'il a mis en scène mais dont l'écriture est signée Becky Mode.

Eric Métayer a été chaleureusement accueilli à Ramatuelle par les deux figures incontournables du célèbre festival, à savoir Michel Boujenah (directeur artistique) et Jacqueline Franjou (la présidente). Le public, parmi lequel se glissait notamment l'ancien animateur télé Tex qui a pris la pose avec Véronique Barde, a lui aussi été emballé par la prestation de l'artiste.

"Éric Metayer nous propose une performance poétique, car si il s'agit bien d'une performance au sens sportif du terme, un exploit remarquable, jouer une trentaine de personnages et nous faire croire à chacun d'entre eux par la voix , les mimiques et les intentions. Cette prouesse est également d'une extrême poésie et d'une admirable légèreté. Éric Metayer nous dresse le portrait d'un acteur au chômage, standardiste aux réservations d'un grand hôtel et soumis aux exigences répétées des clients, qu'il incarne un à un physiquement, au harcèlement de sa hiérarchie, et aux tâches ingrates auxquelles il est obligé de se plier. L'espoir n'est jamais absent malgré les récriminations et les réprimandes des uns et des autres, Éric Metayer excelle à révéler une vraie humanité et à nous la faire partager", relate le site officiel du Festival de Ramatuelle pour décrire ce spectacle.

Le samedi 7 août, Ramatuelle accueillait cette fois-ci la star des planches, Fabrice Luchini. A noter que le public est attendu jusqu'au 11 août.