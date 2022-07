Florence Foresti en couple : les raisons qui l'ont poussée à divorcer de Jérôme Daran

Le 27 juin 2022, Florence Foresti a décidé d'officialiser avec son compagnon Alexandre Kominek, 33 ans. Au théâtre Marigny, à Paris, l'humoriste et comédienne de 48 ans resplendissait au bras de ce jeune humoriste qui partage désormais sa vie. Après s'être caché pendant un petit moment, le couple, aperçu également dans les tribunes de Roland-Garros, est enfin prêt à s'afficher ensemble. Maman d'une petite Toni - née en 2007, Florence Foresti a toujours su être très discrète concernant sa vie privée. Avant de partager son quotidien avec le Suisse et "sentimental" Alexandre Kominek, elle a d'ailleurs déjà été mariée. Florence Foresti avait partagé les raisons de son divorce, il y a quelques années.

C'est avec Jérôme Daran que l'humoriste avait accepté de se faire passer la bague au doigt. Mais en 2004, le couple a divorcé, et elle semblait alors vaccinée contre le mariage comme confié dans les colonnes de Marie-Claire en 2009. "En fait, je n'ai été mariée qu'une seule fois, à Lyon, avec un homme que j'ai adoré mais avec qui il était impossible de vivre. C'était un mariage très romantique. Je ne me remarierai pas. Sûre", a-t-elle fait savoir à l'époque. Si le message est effectivement clair au sujet de sa relation avec le mariage, il ne faut néanmoins jamais dire jamais.

"Dépendante" et "fusionnelle"

"Je suis conne, comme toutes les autres connes, obsédée. Dépendante, fusionnelle. Je veux être avec lui 24h/24, jusqu'au bout de la relation (...) J'essaie sans arrêt de me prouver que je peux vivre sans homme, c'est donc très pénible pour ceux qui partagent ma vie", admettait-elle lors de cet entretien avec nos confrères au sujet de son comportement lorsqu'elle se retrouve dans une relation sentimentale. Là aussi, Florence Foresti a peut-être changé depuis ces déclarations. Après son divorce, la star des films Hollywoo, Barbecue ou encore Dikkenek a fréquenté Julien Mairesse, directeur artistique et metteur en scène de concerts – papa de sa fille prénommée Toni. Puis après une relation avec le réalisateur et scénariste Xavier Maingon, elle vibre désormais pour Alexandre Kominek. Si l'on ignore si elle est toujours aussi excessive, on a appris que son compagnon, lui, est plutôt du genre "romantique". "On peut me trouver grossier, mais je suis très romantique et sentimental. J'adore aller dans l'excès puis retomber sur mes pattes", a fait savoir Alexandre Kominek à nos confrères de 24heures.