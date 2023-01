Florence Foresti : Tout bronzé et en slip, son compagnon Alexandre se lâche au bord de la piscine

C'est au mois de juillet 2022 que Florence Foresti a officialisé avec son nouveau compagnon Alexandre Kominek. La maman de Toni - née de son couple avec Julien Mairesse - avait accepté pour le magazine Elle de se livrer sur sa relation avec ce professionnel du rire, comme elle, de quatorze ans son cadet : "La magie de l'amour, c'est ça Vous vous dites : 'Je n'ai pas envie de me mettre à poil, je ne suis pas bandante, je ne vais pas remettre de la lingerie' et puis l'amour arrive dans votre vie et vous recommencez à zéro, et vous avez 16 ans. Profitons-en !"