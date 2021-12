Florent Manaudou "surpris et choqué" après la mise en examen de Yannick Agnel, accusé de viol

C'est une affaire qui a secoué le monde du sport et plus particulièrement celui de la natation française. Il y a quelques jours, l'ancien double champion olympique Yannick Agnel a été mis en garde à vue pour des faits remontant à 2016. Ce dernier est par la suite mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. Le nageur a reconnu certains faits, notamment avoir entretenu une relation intime avec Naome Horter, fille de son entraîneur d'alors Lionel Horter, alors qu'elle avait 13 ans et lui 24 ans. Une affaire qui a suscité énormément de réactions, notamment dans la sphère politique, mais, lundi 13 décembre 2021, c'est Florent Manaudou qui a évoqué l'affaire.

Invité à s'exprimer sur RTL, le frère de Laure a tenu à réagir à l'affaire Agnel. "Comme tout le monde, on est surpris et choqué", indique le compagnon de Pernille Blume. Celui qui a probablement côtoyé à de multiples reprises Yannick Agnel a donc été particulièrement impacté par la nouvelle, mais il ne souhaite pas pour autant s'épancher sur son ressenti. "Je ne commente pas une affaire en cours", conclut-il sur le sujet. Une réponse qui a le mérite d'être claire pour celui qui a une nouvelle fois brillé aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier.

Pour l'heure Yannick Agnel a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de se rendre à Mulhouse où se sont déroulés en partie les faits et ne doit pas quitter la petite couronne parisienne ni contacter la famille Horter ou son agente. Dans une conférence de presse organisée hier par la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, plusieurs éléments de l'affaire ont été clarifiés. D'après la procureure, s'il reconnaît "la matérialité des faits", Yannick Agnel se défend sur certains points. "Il précise qu'il n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte", ajoute-t-elle.

Désormais sous le coup d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, Yannick Agnel va devoir s'expliquer devant la justice au cours des prochains mois.

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.