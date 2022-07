Florent Pagny séparé de Vanessa Paradis : ils se sont retrouvés des années après

C'était bien avant les mariages, les enfants et les disques d'or ; c'était une histoire d'amour légendaire qui a fait rêver la France pendant trois ans... Lorsqu'en 1988, les très jeunes Vanessa Paradis et Florent Pagny se rencontrent, c'est le coup de foudre ! Fous l'un de l'autre, les deux chanteurs vivent en effet une belle histoire extrêmement médiatisée, notamment à cause de leur écart d'âge.

Sous le feu des projecteurs, surtout que leur carrière monte en flèche, les deux chanteurs finiront par se séparer, fatigués par les milliers de commentaires, de critiques et de paparazzis qui ne les lâchent pas. Vanessa Paradis, à peine majeure, se lasse et part aux Etats-Unis où elle rencontre Lenny Kravitz, son futur petit ami et compositeur.

Florent Pagny, très mal, écrit une chanson très virulente contre la presse qui lui attire quelques ennuis et met quelques années à rebondir mais revient sur le devant de la scène au même moment que son ex-petite amie. C'est à ce moment-là, en 1993, que leurs retrouvailles se profilent : comme chaque année, Jean-Jacques Goldman invite des personnalités à participer au concert des Enfoirés, au profit des Restos du Coeur.

Des retrouvailles attendues mais tendues

Et la gaffe arrive : ils sont tous les deux invités et se retrouvent sur scène de la Grande Halle de la Villette pour un spectacle donné en hommage à Michel Berger, mort quelques mois plus tôt. Mais, ne voulant pas créer de scandales, ils font tout pour ne pas se croiser et chantent chacun une chanson différente : Florent Pagny choisit une chanson, Banlieue Nord, chantée à la fin du spectacle, Vanessa Paradis interprète quant à elle la sublime On dort les uns avec les autres, qui se déroule au début du show.

L'ancien couple se recroisera les deux années suivantes sur la scène des Enfoirés, puis des années plus tard, en 2016. Mais aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts : en 1993, le chanteur rencontre Azucena, celle qui deviendra sa femme quelques mois plus tard. Tous les deux sont parents de deux enfants, Inca, 26 ans, et Aël, 23 ans. Soudé, le clan a notamment soutenu le chanteur lorsqu'il a annoncé son cancer.

"Vanessa, c'était un truc de fou"

Vanessa Paradis, quant à elle, a rencontré Johnny Depp à la fin des années 90 et a eu également deux enfants avec lui, Lily-Rose, 23 ans et Jack, 20 ans. Séparés depuis 2012, ils s'entendent toujours très bien. La chanteuse a ensuite refait sa vie avec Benjamin Biolay puis Samuel Benchetrit, qu'elle a épousé en 2018.

Mais Florent Pagny n'a pas oublié sa vie avec elle et ne lui en veut plus aujourd'hui : récemment, il confiait dans un documentaire que "se promener avec Vanessa, c'était un truc de fou". "Elle zappait tout le monde. Elle arrivait quelque part, tu étais le porte-valise, tu n'étais même pas le mec. C'était juste elle qui rayonnait. Donc tu apprends que, voilà, tu peux être aussi une vedette mais selon avec qui tu es, tu disparais. Et elle, elle avait cette faculté de faire disparaître les gens qu'il y avait autour d'elle", raconte-t-il, plein de souvenirs.